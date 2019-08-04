"Я каждый день звоню маме по видеосвязи". Дочь Тутберидзе рассказала о жизни в США

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным – сыном известного актера Бориса Смолкина, после выступления на юниорских контрольных прокатах отметила, что не испытывает особого дискомфорта после переезда в США для тренировок в группе Игоря Шпильбанда.

- Мне даже легче, чем в Москве - рассказала Дэвис. - Потому что раньше я добиралась час до катка час, а сейчас я просто иду две минуты. Группа очень дружная, но соперничество тоже присутствует. Там есть ребята, которые и по-русски говорят.

В Москве я уходила раньше мамы, ложилась тоже раньше, когда она приходила - я уже спала. Звоню ей каждый день по видео, так что, выходит, мы часто видимся.

- Нам очень помогла обустроить быт Этери Георгиевна, мама Дианы, чтобы в нашей съемной квартире было все необходимое, - добавил Смолкин.

В прошлом сезоне пара заняла девятое место на первенстве России-2019. В сезоне-2019/20 пара заявлена на первый этап юниорского "Гран-при", который пройдет во французском Куршевеле с 21 по 24 августа.