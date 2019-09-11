Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram резко высказался относительно возможного насилия тренеров над детьми в фигурном катании.

— К малышам-спортсменам нужен особый подход! — написал Плющенко. — Я всегда говорил, говорю и буду говорить об этом! Мы несем ответственность не только перед родителями, но, самое главное, перед маленькими детьми! Наша задача прививать детям в таком возрасте любовь к спорту и фигурному катанию! Ребенок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лед и уважать и любить своих тренеров, а не бояться их.

Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребенка! В моей академии категорически запрещены подобные действия! В ближайшее время я намерен остро поднимать этот вопрос!