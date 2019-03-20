"Я должна сделать камбэк. У меня нет выбора". Кихира - о произвольной программе на ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что собирается выиграть домашний чемпионат мира в Сайтаме. 16-летняя спортсменка допустила ошибку во время исполнения тройного акселя в короткой программе и набрала 70,90 балла за свой прокат. Она занимает промежуточное 7-е место.

– Я должна сделать камбэк, – приводит слова Кихиры официальный сайт канала МОК. – Я чувствую, что у меня есть силы. Вопрос не в том, могу ли я его сделать или нет. Я просто должна. У меня нет выбора.

Напомним, Кихира действующей победительницей финала Гран-при.

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