Яна Рудковская, продюсер и супруга Евгения Плющенко, объяснила решение семьи обратиться в суд с иском к изданию за публикацию материала о сыне Александре. В статье на основании анонимных источников был сделан вывод, что семилетний ребенок нездоров.

— Реакция будет самая жесткая, я до сих пор в глубоком шоке, — заявила Рудковская. — Извинений мы на самом деле не получили, единственный, кто извинился — это Андрей Малахов, хотя он не принимал в этом всем участия (Малахов — бывший главный редактор печатной версии издания Starhit. — Прим. «СЭ»). Официальных извинений от издания не было, и мы предупреждали о последствиях. Получается, это такая игра, раз они стоят на своем и статью с сайта не убрали, примирения быть не может. Есть Международный суд по правам ребенка в Гааге, есть Европейский суд по правам человека, мы рассматриваем разные пути. Наш фокус — не только Россия, но и Европа, весь мир. Будем судиться на мировой арене, поскольку у них есть процент иностранного капитала, в холдинге международные издания. Наша задача — чтобы люди не издавали журналы, потому что они не имеют на это права. Время подумать мы им дали, оно прошло. Механизм запущен, пишутся письма в офисы лицензионных изданий, все их штаб-квартиры.

Больше всего удивляет цинизм — отмечать наши аккаунты в Instagram, в том числе страницу Саши — это край. Мне звонили очень многие публичные люди, все в шоке. Поддержала Таня Навка, Максим Траньков, Филипп Киркоров выразил поддержку, Тина Канделаки. Даже Алексей Ягудин, что меня немного удивило, но это очень приятно. Список огромный. Всех ситуация покоробила, а семья издателей осталась непреклонна. (Дмитрий Кузнецов)