Бывший тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал решение спортсменки вернуться в группу Этери Тутберидзе.

— Евгения сказала мне, что у нее есть четыре варианта, — цитирует Орсера NBC Sports. - То, что она вернулась к Этери, было совершенно неожиданным. Не думаю, что кто-то это предвидел.

Я точно не злюсь, горечи нет абсолютно. Я не верю, что это был политический шаг, п росто так получилось.

Мы не обсуждали этот вопрос до контрольных прокатов. Мы с Евгенией не подбираем слова, поэтому в понедельник она сразу перешла к делу и сказала: «Я подумываю вернуться к Этери». Конечно, я был немного шокирован.