Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой в произвольной программе «Гран-при Канады». Она заняла общеитоговое пятое место.

— Спасибо огромное Жене, что она поправила настроение не только себе, но поправила настроение всей нашей многомиллионной стране, людям, которые ее любят, которые за нее болеют, которые в нее верят, которые вместе с ней не хотят сдаваться. И мне тоже — я абсолютно счастлива!

Саханович? Она молодец. Допустила какие-то ошибочки, но они были несущественными. Она столько пропустила, она была такой способный ребенок! Я на нее смотрела с восторгом и очарованием всю жизнь! Поздравляю всех тренеров, которые готовили наших девочек, поздравляю Брайана Орсера, который готовил Женю. Сегодня была необыкновенная ночь.

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