«Взяла альпашонка под собственную опеку». Загитова сходила в зоопарк

Российская фигуристка Алина Загитова посетила ижевский зоопарк.

— Сегодня ходила в зоопарк в Ижевске и познакомилась с семейством альпак, — написала Загитова в Instagram. — Мама Лилит, папа Патрик и их детеныш Степка. Альпаки очень похожи на лам, и их часто путают, но это разные виды: альпаки отличаются меньшей живой массой, мягкой шерстью и дружелюбным характером.

Наблюдала за их поведением и радовалась: малыш периодически подбегал к маме, чтобы удостовериться, что все в порядке, и продолжал весело носиться по вольеру. Папа Патрик наблюдал за происходящим издалека. Классные. Взяла альпашонка под свою собственную опеку... милейшее создание.