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«Взрыв мозга». Двукратный чемпион мира Чен — об историческом прокате Трусовой с четырьмя четверными прыжками

10:18
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Двукратный чемпион мира американец Натан Чен опубликовал в своем Instagram видеофрагменты исторического проката произвольной программы двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой с четырьми четверными прыжками на Japan Open.

— Взрыв мозга, — подписал видеоролики Чен.

Американец стал лучшим в произвольной программе у мужчин в Японии, однако его команда Северной Америки стала только третьей. Победа же во многом благодаря прокатам Трусовой и Алины Загитовой досталась команде Европы.

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