Двукратный чемпион мира американец Натан Чен опубликовал в своем Instagram видеофрагменты исторического проката произвольной программы двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой с четырьми четверными прыжками на Japan Open.

— Взрыв мозга, — подписал видеоролики Чен.

Американец стал лучшим в произвольной программе у мужчин в Японии, однако его команда Северной Америки стала только третьей. Победа же во многом благодаря прокатам Трусовой и Алины Загитовой досталась команде Европы.