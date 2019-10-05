«Взрыв мозга». Двукратный чемпион мира Чен — об историческом прокате Трусовой с четырьмя четверными прыжками
10:18
Двукратный чемпион мира американец Натан Чен опубликовал в своем Instagram видеофрагменты исторического проката произвольной программы двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой с четырьми четверными прыжками на Japan Open.
— Взрыв мозга, — подписал видеоролики Чен.
Американец стал лучшим в произвольной программе у мужчин в Японии, однако его команда Северной Америки стала только третьей. Победа же во многом благодаря прокатам Трусовой и Алины Загитовой досталась команде Европы.
Из Инстаграма Нейтана Чена — исторический прокат Александры Трусовой на Japan Open pic.twitter.com/FLmMPTByzT— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 5, 2019
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