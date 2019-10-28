Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Взрыв эмоций от канадских танцоров. Они впервые в карьере выиграли этап «Гран-при»

13:00
Теги:

Канадский танцевальный дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье крайне эмоционально восприняли свою победу на домашнем этапе серии «Гран-при». Дуэт впервые в карьере одержал победу на этапе серии.

Ранее 27-летние Гиллес и Пуарье становились только серебряными и бронзовыми этапов серии «Гран-при». В следующий раз канадский дуэт выступит на российском этапе серии, который пройдет с 15 по 17 ноября в Москве. Там в числе прочих выступят действующие вице-чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир