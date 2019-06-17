"Выйти на лед и раздеться – это смело". Туктамышева - о своем знаменитом показательном номере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью sobaka.ru рассказала о своем знаменитом показательном номере. Спортсменка в минувшем сезоне каталась в образе стюардессы под хит американской певицы Бритни Спирс "Toxic".

– Ваш самый знаменитый номер – это катание под Toxic Бритни Спирс, в нем вы срываете с себя одежду. Фигурное катание должно стать более провокативным?

– Все хорошо в меру. Если изредка делать оригинальные и яркие показательные номера, то фигурное катание будет еще более популярным. Иногда людям хочется чего-то экстравагантного, и в этом нет ничего плохого. В любом случае фигурное катание всегда было и будет воплощением изящества и красоты, но на показательных выступлениях иногда хочется подурачиться.

– Что касается самого номера: как он появился и как вы относитесь к гневным комментариям о нем? Вас за это выступление раскритиковала даже ваша коллега Анна Погорилая.

– Этот номер придумал мой друг. Идея мне сразу понравилась – ярко, со своими фишечками. Плюс мне с детства нравилась Бритни, я хотела что-то сделать под ее песню. Конечно, мы будем делать что-то новое, но я не исключаю, что на шоу продолжим вспоминать и катать Toxic. Этот номер наделал много шума, он многим нравится, и окончательно от него отказываться я не буду.

Негатив? Я ожидала такой реакции и была к ней готова, потому что выйти на лед и раздеться – это смело. На негативные комментарии просто не реагирую, потому что позитивных – подавляющее большинство.

– У вас никогда не было мысли, что именно вы можете изменить фигурное катание и вывести его на новый уровень?

– Я думала об этом и очень хочу достичь этого победами, запоминающимися программами, вдохновляющими историями. Для меня важно провести яркую спортивную жизнь. И даже если что-то не получается, всегда можно вновь взлететь и доказать всем, что нет ничего невозможного. Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово.

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