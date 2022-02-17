Выступление ученицы Плющенко на первенстве Москвы сорвалось из-за выключения света. Видео

Фигуристка «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина была вынуждена выступать два раза с произвольной программой на прошедшем в Москве первенстве города. Во время первого проката в ледовом дворце «Мечта» погас свет, соревнования были отложены на 20 минут. Жилина возобновила выступления, не прыгая двойной аксель, который успела исполнить до этого.

В итоге Жилина потеряла первое место по итогам короткой программы из-за ошибок в перекате программы. Она ошиблась на первом же прыжке после возобновления выступления, четверном сальхове, и каскаде тройной лутц + двойной тулуп. В итоге Жилина заняла второе место.

Свет за время соревнований выключался несколько раз. Турнир в итоге выиграла Мария Гордеева из ЦСКА, исполнившая в произвольной программе чисто четверной сальхов + двойной тулуп, четверной тулуп и четверной сальхов.