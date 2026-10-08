Мемориал Дениса Тена-2026: время выхода на лед Александры Игнатовой (Трусовой)

В четверг, 8 октября, состоится короткая программа в женском одиночном катании в рамках мемориала Дениса Тена-2026. Начало короткой программы — в 15.05 по московскому времени.

В челленджере в Алма-Ате примет участие российская фигуристка в нейтральном статусе Александра Игнатова (Трусова). Россиянка выступает под 14-м порядковым номером (третья разминка). Ее время выхода на лед — в 16.57 по московскому времени.

Российские телеканалы и платформы трансляцию турнира не анонсировали. Все соревновательные дни Мемориала Дениса Тена-2026 и гала-шоу будут бесплатно транслироваться на официальном YouTube-канале турнира. Организаторы указывают, что смотреть эфир можно из любой страны.