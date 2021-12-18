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Выступление Агаты Муцениеце и Александра Энберта на «Ледниковом периоде». Видео

20:00
Агата Муцениеце и Александр Энберт.
Агата Муцениеце и Александр Энберт.
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Актриса и модель Агата Муцениеце и заслуженный мастер спорта, многократный призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт выступили с новом номером на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступала под композиции «So Close» и «Suspects» в исполнении Olafur Arnalds и Arnor Dan.

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Иван Шитик все материалы автора
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