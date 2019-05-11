"Выступать на шоу выступать немного сложнее, но мне больше нравится соревноваться". Трусова подвела итоги сезона

Фигуристка Александра Трусова подвела итоги сезона и рассказала о планах на ближайшее время. Она отметила, что еще не определилась с музыкой к короткой программе.

– После юниорского чемпионата мира в Загребе я участвовала в Спартакиаде, – приводит ФФКР слова Трусовой. – Было немного тяжело, я еще заболела перед стартом, но собралась – прокатала свои программы в последний раз. Получилось достаточно хорошо, прокатала чисто, с двумя четверными прыжками, набрала много баллов.

После этого в первый раз участвовала в шоу Ильи Авербуха "15 лет успеха", где выступила 3 раза. В один день мы провели на катке с 10 утра до 10 вечера, у нас было два шоу, и еще одно на следующий день. Конечно, это очень интересно, ведь я не так много каталась в шоу. Потом мы поехали на шоу в Краснодар, в котором участвовали спортсмены из нашей группы и нашей сборной. Затем выступали в Италии. В Болонью отправились всей семьей, поэтому и Тину взяли, хотя поначалу я хотела оставить ее дома.

В Болонье я не все посмотрела в городе, потому что много времени провела на катке -– надо было ставить начало и финал шоу. Вот это очень интересно, и мне нравится участвовать в постановке таких номеров, где катаются все спортсмены. Но почему-то на шоу как-то мало ставят, а мне нравится, когда много – и начало, и конец, а не так, что просто выезжаешь и делаешь свои элементы.

Если сравнивать шоу с соревнованиями, то я больше люблю соревноваться. Там все идут на максимум, делают все, что могут, а на показательных часто просто катаются и прыгают не такие сложные прыжки. Но на шоу выступать немного сложнее потому, что размеры ледовой площадки меньше. А так как мы катаем программы как на соревнованиях, разгоняемся, чтобы прыгнуть четверной, который обычно делаем у самого бортика, то возникают опасения, как бы не задеть зрителей, сидящих рядом. Но если катать программу с тройными, то пару раз попробуешь и все нормально.

На шоу в Болонье было классно. Все затискали мою Тину, узнали, что она была на юниорском чемпионате мира, да еще в платьях, как у меня в программах. А Даниэль Грассль в финале зашел в пятерной лутц. Недокрутил, упал, но все равно, это было круто! Меня это больше всего поразило. На "удочке" пятерные сейчас пробуют и другие фигуристы, но это делать гораздо проще. А тут Грасслю сказали: "Попробуй", и он пошел…

Если говорить о моих новых программах, то пока выбрали музыку для произвольной программы из сериала "Игры престолов". Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают…

С музыкой для короткой программы мы еще не определились. Начнем работать на сборе в Новогорске, а сейчас отпуск.

Трусова - двукратная чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер взрослого чемпионата России-2019, первая, кто исполнил два четверных прыжка в одной программе.