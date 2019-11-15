Израильский фигурист-одиночник Даниэль Самохин после проката короткой программы на Гран-при России рассказал о выборе музыки для выступлений. У 21-летнего спортсмена он крайне необычный: израильтянин катается под композицию Владимира Высоцкого «Кони привередливые».

— Надеюсь, публике понравилась эта программа. Как пришла идея? Я выбрал эту музыку где-то в июне. Произвольную уже выбрали, а потом просто сидели дома, слушали Высоцкого. Папа включил «Кони»: «А если под него?» Подумали, посоветовались с Виталием Новиковым — танцором, который выступал за Россию — он одобрил, но сказал, что будет тяжело. Но мы уже делали под музыку из «Белых ночей», где танцевал Барышников, теперь вот так.

— Вас можно назвать поклонником Высоцкого?

— Да, всегда слушал с папой и мамой. Я вообще люблю старую русскую музыку, ДДТ, «Любэ». Но Высоцкий — это самый топ! Когда мы переезжали из Израиля в Америку, слушал только его. Я эту музыку очень сильно чувствую, понимаю, о чем он говорит, и пытаюсь даже не русскоязычным людям рассказывать об этом своим катанием.

— Иностранные фигуристы подходят, удивленно спрашивают?

— Да, конечно. Да все вообще. Я понял, что надо делать эту программу, после публичных тренировок в Америке. Там все прибежали, смотрели, потом засыпали вопросами, кто это, что это, можно его имя, хотим послушать. Ну я и ответил: «Это — легенда, как у вас Тупак». (Смеется.)

Выступление Самохина, правда, получилось неудачным — он несколько раз упал и набрал только 56,94 балла. По его словам, у него было много травм, сейчас идет восстановление. Четверные он и вовсе почти не прыгает. Лидирует после первой разминки россиянин Макар Игнатов с личным рекордом сезона 87,54. (Дмитрий Кузнецов)