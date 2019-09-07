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Выход Загитовой после Медведевой на контрольных прокатах определил жребий

13:50
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет закрывать первую разминку женщин в короткой программе 7 сентября на контрольных прокатах в Лужниках по воле жребия.

Как рассказали «СЭ» в пресс-службе ФФКР после тренировки в Новогорске в пятницу 6 сентября все девушки вытянули жребий, который и определил выход Загитовой после двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Медведева выйдет на лед в 18.04, Загитова — в 18.08. (Екатерина Беспалова)

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