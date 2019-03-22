"Выдающийся результат команды Тутберидзе". Авербух - об итогах ЧМ в женском одиночном катании

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух поздравил призеров чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме в женском одиночном катании. Золото завоевала россиянка Алина Загитова, серебро - представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, бронзу - еще одна россиянка Евгения Медведева.

- Поздравляю всех девочек! Алина Загитова - большая умница, провела тяжелейший сезон, доказала всем, что она абсолютная чемпионка! Браво, что несмотря на колоссальный отрыв после короткой программы, показала максимальный контент, отдельное спасибо за тройной лутц, тройной риттбергер.

Браво, Женя, медаль, бесспорно, выстраданная, медаль, дающая силы идти дальше, медаль, говорящая, что Женя не сказала главного слова в спорте, она еще имеет все возможные шансы себя проявить и показать!

Выдающийся результат команды Этери Тутберидзе, ведь, по сути, все три девушки имеют к ней непосредственное отношение. Браво, Этери и весь тренерский состав! - написал Авербух в своем Инстаграме.

Напомним, Медведева ушла от Тутберидзе в мае 2018 года. В настоящее время она тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Загитова и Турсынбаева являются подопечными Тутберидзе.

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