Известный российский тренер Татьяна Тарасова оценила короткую программу Алена Косторной на этапе «Гран-при» в Японии. Россиянка набрала за свой прокат 85,04 и установила новый мировой рекорд в короткой программе.

— Выдающееся катание. Выдающееся. Какой аксель?! На полкатка. Красивый, высокий, легкий-легкий. Превосходно, лучше не бывает, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Флип-тулуп — превосходно, лучше не бывает. А лутц — как говорится, в одно касание. Она делает — и ты не волнуешься.

Как она стала кататься. Все связки, это катание прекрасно. Все абсолютно музыкально. Колоссальное впечатление. Это очень большое достижение.

Лутц меня просто поразил. Даже не знаю, за что тут можно снизить оценку. Кто и где видел лучше?

Она просто умница. Настоящий, большой талант.