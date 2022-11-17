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Сегодня, 10:44

Вяльбе назвала смерть Горшкова большой потерей для российского спорта

Алина Савинова
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Елена Вяльбе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«Это ужас, большая трагедия. Буквально недавно вместе сидели на концерте, и такая трагедия. Это очень плохая новость, я очень расстроена. Это светлый человек, воспитанный. Большая потеря для нашего спорта, уходит эпоха», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16352687
Елена Вяльбе
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