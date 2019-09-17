Первая ученица Этери Тутберидзе и двукратный серебряный призер юниорского Финала «Гран-при» Полина Шелепень побывала в гостях у «СЭ» и вспомнила, как во времена ее тренировок в ЦСКА Татьяна Тарасова могла неожиданно отправить учениц на весы.

— Во времена, когда я тренировалась в ЦСКА и приходила Татьяна Анатольевна, все вытягивались по струнке, — вспомнила Шелепень. — Она могла прийти и сказать: «Вы все толстые, а ну-как быстро на весы!». Взвешивали редко, но неожиданно. Санкции? Пробежка вокруг катка вместо тренировки, чтобы все видели. Одеваешься потеплее, чтобы вспотеть, и бежишь.(Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Шелепень здесь