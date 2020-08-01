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«Вы слепы, глухи и близоруки». Авербух жестко ответил пользователям, которые обвинили его в травле Косторной

21:45
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Знаменитый хореограф-постановщик Илья Авербух поддержал тренера Этери Тутберидзе после ухода фигуристки Алены Косторной. Чемпионка Европы-2020 будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

После реплики «Труженикам всегда воздается такими пощечинами от самых близких... но труженик, созидатель всегда будет первым ...всегда!» под постом Тутберидзе в Instagram об уходе Косторной некоторые пользователи обвинили Авербуха в травле 16-летней фигуристки, но он опубликовал несколько жестких ответов.

— В моих словах травля? Вы понимаете что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали? Я считаю, что Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик! И говорю! Труд и вера поможет пройти любую потерю! — написал Авербух одному пользователю.

— Травлю? Вы в своем уме? Я поддерживаю того, кому сейчас очень по человечески просто больно и обидно! Мне стыдно, что вы слепы, глухи и настолько близоруко мыслите... Откуда столько злобы и глупости... — ответил Авербух другому пользователю.

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