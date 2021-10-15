«Вы нереальные». Что пишут Медведевой и Милохину об образе Джокера и Харли Квинн
Поклонники остались в восторге от Евгении Медведевой и Дани Милохина в образах Харли Квинн и Джокера.
Медведева опубликовала совместную фотографию с Милохиным, подписав ее: «Они стали королём и королевой преступного Готэм-Сити. И не дай Бог обидеть Королеву...»
Сам Милохин отметился в комментариях, написав: «Они идеальны».
Фанаты также по достоинству оценили образы звезд перед очередным выпуском «Ледникового периода».
medvedevaforever_: «Вы нереальные и такие крутые! Мы в предвкушении бомбического номера».
evayvarova: «Краши!»
mirai_seal: «Как же мы ждем субботу!!!»
team.moonbear: «Это просто отвал всего».
_fan_medvedeva_: «Медвелохины лучшие!»
lyana97_: «Ааааа, реально король и королева «Ледникового»!»
ektova_katya: «Пожааааар».
Медведева и Милохин представят номер в образах Харли Квинн и Джокера из фильма «Отряд самоубийц» в субботу во время нового выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
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