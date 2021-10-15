«Вы нереальные». Что пишут Медведевой и Милохину об образе Джокера и Харли Квинн

Поклонники остались в восторге от Евгении Медведевой и Дани Милохина в образах Харли Квинн и Джокера.

Медведева опубликовала совместную фотографию с Милохиным, подписав ее: «Они стали королём и королевой преступного Готэм-Сити. И не дай Бог обидеть Королеву...»

Сам Милохин отметился в комментариях, написав: «Они идеальны».

Фанаты также по достоинству оценили образы звезд перед очередным выпуском «Ледникового периода».

medvedevaforever_: «Вы нереальные и такие крутые! Мы в предвкушении бомбического номера».

evayvarova: «Краши!»

mirai_seal: «Как же мы ждем субботу!!!»

team.moonbear: «Это просто отвал всего».

_fan_medvedeva_: «Медвелохины лучшие!»

lyana 97 _: «Ааааа, реально король и королева «Ледникового»!»

ektova_katya: «Пожааааар».

Медведева и Милохин представят номер в образах Харли Квинн и Джокера из фильма «Отряд самоубийц» в субботу во время нового выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале.