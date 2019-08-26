Введение технической и артистической программ рассмотрят на конгрессе ISU 2020 года

Вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал, что введение в официальных соревнованиях технической и артистической программ, будут рассмотрены на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) 2020 года.

В настоящее время фигуристы исполняют короткую и произвольную программы. Конгресс ISU пройдет в июне 2020 года в Пхукете (Таиланд).

— Идея о переходе на техническую и артистическую программы будет предложена на конгрессе ISU 2020 года, но не факт, что она будет принята, — приводит «РИА Новости» слова Лакерника. — Вероятность одобрения конгрессом подобных новшеств сейчас оценить очень сложно, но даже если эти изменения будут приняты, то действовать они начнут после Олимпийских игр 2022 года.

Судьи будут работать по примерно тем же принципам, что и сейчас. Просто в одной программе компоненты будут играть меньшую роль, а в другой большую. Сейчас влияние технической и компонентной оценки 50 на 50 процентов, но в новом проекте подразумевается, что в технической программе компоненты будут составлять 40 процентов, а в артистической — 60.

В артистической программе сложность будет стоять на втором плане. Фигуристы и в этой программе тоже будут прыгать, вращаться и делать прочие элементы, но количество элементов будет меньше и вес их будет существенно ниже.