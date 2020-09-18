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Вторая Медведева снялась с первого этапа Кубка России

14:54
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Российская фигуристка Елизавета Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани. Первоначально 15-летняя подопечная Виктории Буцаевой из школы «Москвич» была в стартовых списках, но по итогам жеребьевки в юниорском разряде (КМС) ее не оказалось.

Интересно, что Медведева ранее занималась в группе Этери Тутберидзе, как и ее знаменитая однофамилица, однако больших успехов не добивалась. На юниорском первенстве Москвы в начале сентября она заняла 11-е место. (Дмитрий Кузнецов)

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