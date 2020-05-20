Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением поделилась мнением об олимпийском чемпионе Алексее Ягудине. На Играх 2002 года он победил Евгения Плющенко.

— Да, выиграли. Я очень горжусь, что мы с Лешей выиграли, — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия». — Это была великая победа.

— Кажется, что Ягудиным вы гордитесь каким-то особенным образом. Несмотря на то, что воспитали огромное количество чемпионов, Ягудин — какой-то особенный для вас.

— Потому что вся русская команда, включая судей, была против. И насколько нужно быть лучше, чтобы в такой ситуации победить! Когда судья никогда не на твоей стороне. Твой судья, российский.

— Для вас это, наверное, не первый случай, когда судья не на вашей сторон

— Нет, конечно, не первый. Спорт — это такая серьезная вещь. Успех вызывает зависть. Надо, чтобы все были равны.