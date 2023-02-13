Всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» пройдет в поддержку Романа Костомарова

Ежегодный всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» пройдет в поддержку олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает ТАСС

«Этот ежегодный, уже 19-й всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее — еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках», — приводят представители пресс-службы тура слова продюсера шоу Ильи Авербуха.

Шоу пройдет с 24 февраля по 27 мая более чем в двадцати городах России. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на реабилитацию Костомарова.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.