«Всем здоровья и спокойствия». Как Татьяна Тарасова защищается от пандемии

Известнй российский тренер Татьяна Тарасова в своем Instagram поделилась фото на тему коронавируса. Она сидит со скрещенными руками в шляпе и платке поверх лица.

— Всем здоровья и спокойствия! Берегите себя, — подписано фото.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.