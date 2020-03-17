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«Всем здоровья и спокойствия». Как Татьяна Тарасова защищается от пандемии

18:34
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Известнй российский тренер Татьяна Тарасова в своем Instagram поделилась фото на тему коронавируса. Она сидит со скрещенными руками в шляпе и платке поверх лица.

— Всем здоровья и спокойствия! Берегите себя, — подписано фото.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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