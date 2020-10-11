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«Всем спасибо и работаем дальше». Плющенко — о победе подопечных на этапе Кубка России в Москве

21:42
Евгений Плющенко (крайний слева) с командой и подопечными. Фото Instagram, -
Евгений Плющенко (крайний слева) с командой и подопечными. Фото Instagram, -
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram поздравил с победой своих подопечных Александру Трусову и Артема Ковалева на этапе Кубка России в Москве.

«Весь тренерскии? штаб «Ангелов Плющенко», Сашу Трусову и Артема Калинина поздравляю с победой. Спасибо всем кто болел и поддерживал нас! Работаем дальше», — написал Плющенко.

В воскресенье, 11 октября, Александра Трусова выиграла женский одиночный розыгрыш на 2-м этапе Кубка России в Москве, Артем Ковалев — мужской одиночный.

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