«Всем спасибо и работаем дальше». Плющенко — о победе подопечных на этапе Кубка России в Москве
21:42
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram поздравил с победой своих подопечных Александру Трусову и Артема Ковалева на этапе Кубка России в Москве.
«Весь тренерскии? штаб «Ангелов Плющенко», Сашу Трусову и Артема Калинина поздравляю с победой. Спасибо всем кто болел и поддерживал нас! Работаем дальше», — написал Плющенко.
В воскресенье, 11 октября, Александра Трусова выиграла женский одиночный розыгрыш на 2-м этапе Кубка России в Москве, Артем Ковалев — мужской одиночный.