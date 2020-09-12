«Всё закончено!» Мишин прервал интервью Коляды и увел фигуриста в раздевалку

Российский фигурист Михаил Коляда после проката короткой программы на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте» рассказал, что изменилось в его жизни за последние месяцы.

— Крутые ощущения после выступления, я всем доволен, — сказал Коляда. — Вскинутый кулак после проката? Просто эмоции. Я изменился, но странно про это спрашивать, мы все меняемся. На это повлияло очень много факторов, но не хочу их рассказывать. Повзрослел.

На этом моменте в микст-зону вошел Алексей Мишин и прервал интервью со словами «всё закончено!» Он увел подопечного в подтрибунное помещение. Отметим, что Коляду по итогам всех прокатов мужчин зал приветствовал громче всего, он идеально исполнил все элементы.

Коляда ушел в группу Мишина перед началом этого сезона. (Дмитрий Кузнецов)