«Все выучат четверные, и побеждать будет катание». Тренер Буш выступил против поднятия возрастного ценза

Призер чемпионата России по фигурному катанию, тренер Жан Буш выступил против поднятия возрастного ценза.

— Я за конкуренцию и прогресс. Если сравнивать фигурное катание 10 лет назад и сейчас, то наш спорт проделал огромный путь вперед. И я не считаю нужным и правильным искусственно останавливать этот процесс. Прыгают девочки четверные? Прекрасно! Пусть все начинают их учить. Кто-то не может прыгать, но красиво катается и проигрывает? Так у нас же спорт. Выигрывают сильнейшие. Сейчас все выучат четверные, и побеждать будут те, кто помимо четверных будет демонстрировать и прекрасное катание. Нужно подождать.

Полностью интервью с Жаном Бушем читайте на сайте «СЭ».