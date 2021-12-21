Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Все выучат четверные, и побеждать будет катание». Тренер Буш выступил против поднятия возрастного ценза

14:15
Теги:

Призер чемпионата России по фигурному катанию, тренер Жан Буш выступил против поднятия возрастного ценза.

— Я за конкуренцию и прогресс. Если сравнивать фигурное катание 10 лет назад и сейчас, то наш спорт проделал огромный путь вперед. И я не считаю нужным и правильным искусственно останавливать этот процесс. Прыгают девочки четверные? Прекрасно! Пусть все начинают их учить. Кто-то не может прыгать, но красиво катается и проигрывает? Так у нас же спорт. Выигрывают сильнейшие. Сейчас все выучат четверные, и побеждать будут те, кто помимо четверных будет демонстрировать и прекрасное катание. Нужно подождать.

Полностью интервью с Жаном Бушем читайте на сайте «СЭ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Рустам Имамов все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
Шойгу предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины
1
1
Реклама