Известный тренер Татьяна Тарасова в интервью «РИА Новости» вспомнила о том, как сталкивалась с проявлениями анорексии у фигуристов.

— Когда дети начинают не только созревать, но и самоутверждаться, многие буквально не слышат тренера, — сказала Тарасова. — Приходится брать за шкирку и встряхивать, как в свое время я встряхнула чужую спортсменку, которая уверяла всех вокруг, что не поправляется, поскольку конституция у нее такая. Я ей совершенно открыто сказала: «Ты врешь, поэтому будешь лечиться. Потому что иначе сдохнешь. Все твои судороги на катке могут закончиться только одним — смертью».

Перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити у меня в Америке была девочка, помочь которой попросила немецкая федерация фигурного катания — поставить программы. Эта девочка уже лечилась от анорексии, и ко мне приехала, вроде бы уже никаких проблем не имея. Я тогда много работала, почти не бывала дома, поэтому еду готовила по ночам. Леша Ягудин в то время худел, и как-то ночью я сварила ему грибной суп, поскольку он некалорийный, и оставила на плите остывать. Лешке же сказала, чтобы после тренировки он этот суп поел. Он пришел на следующую тренировку злой, как собака. Выяснилось, что эта немецкая девочка, пока нас не было дома, съела всю кастрюлю, запихнула в себя еще и полбуханки хлеба, а Лешка остался голодным.