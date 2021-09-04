Все россиянки заявили квады на произвольные программы этапа юниорского «Гран-при»

Стали известны заявки фигуристок на произвольную программу этапа «Гран-при» среди юниоров в Кошице, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина заявила тройной аксель и три четверных прыжка — сальхов и два тулупа, один из которых планируется в каскаде с двойным.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян заявила четверной тулуп. Лидер соревнований после коротких программ, ученица Евгения Плющенко, Софья Муравьева планирует прыгнуть четверной сальхов. Еще одна россиянка Мария Захарова заявила четверной тулуп.

После коротких программ россиянки занимают первые четыре места на третьем этапе «Гран-при» в Кошице. Лидирует Муравьева, второй идет Жилина, замыкает тройку Петросян, Захарова — четвертая.