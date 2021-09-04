Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Все россиянки заявили квады на произвольные программы этапа юниорского «Гран-при»

12:32
Теги:

Стали известны заявки фигуристок на произвольную программу этапа «Гран-при» среди юниоров в Кошице, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина заявила тройной аксель и три четверных прыжка — сальхов и два тулупа, один из которых планируется в каскаде с двойным.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян заявила четверной тулуп. Лидер соревнований после коротких программ, ученица Евгения Плющенко, Софья Муравьева планирует прыгнуть четверной сальхов. Еще одна россиянка Мария Захарова заявила четверной тулуп.

После коротких программ россиянки занимают первые четыре места на третьем этапе «Гран-при» в Кошице. Лидирует Муравьева, второй идет Жилина, замыкает тройку Петросян, Захарова — четвертая.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора

Читайте также

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия?
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака
Эксперт рассказала об автоматическом перерасчете при выплате пенсий с 2022 года
Парень поссорился с беременной девушкой и обезглавил ее
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд