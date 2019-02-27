"Все по справедливости". Тарасова - о включении Медведевой в заявку на ЧМ

Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что считает справедливым решение Федерации фигурного катания на коньках России заявить двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

- Соревнования в Новгороде для чего проводились? Чтобы определить, кто поедет, - приводит ТАСС слова Тарасовой. - Тренерский совет проголосовал, кто как считает нужным, и думаю, что Лиза поедет на командные соревнования, думаю, все по справедливости. Она приобретет на них опыт, который ей пригодится для подготовки к Олимпийским играм.

В состав сборной России вошли олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Выбор состава проводился путем опроса 27 членов тренерского совета. За кандидатуру Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался.

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