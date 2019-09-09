Известный зарубежный комментатор фигурного катания Тед Бартон похвалил всех дебютантов взрослого катания, выступавших на контрольных прокатах в Москве. Произвольные программы он смотрел в качестве специального гостя в Лужниках.

— Для меня было большой честью быть приглашенным на контрольные прокаты сборной России, — написал Бартон в Twitter. — Я видел многих фигуристов, выступавших ранее в юниорах, которые с этого сезона перешли во взрослое катание. Все они были прекрасны, и я желаю им всего наилучшего!

В числе дебютантов взрослого сезона: двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, действующая чемпионка России Анна Щербакова и победительница юниорского Финала «Гран-при"-2019/20 Алена Косторная.