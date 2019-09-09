«Все они — прекрасны». Известный комментатор Тед Бартон — о Трусовой, Щербаковой и Косторной
Известный зарубежный комментатор фигурного катания Тед Бартон похвалил всех дебютантов взрослого катания, выступавших на контрольных прокатах в Москве. Произвольные программы он смотрел в качестве специального гостя в Лужниках.
— Для меня было большой честью быть приглашенным на контрольные прокаты сборной России, — написал Бартон в Twitter. — Я видел многих фигуристов, выступавших ранее в юниорах, которые с этого сезона перешли во взрослое катание. Все они были прекрасны, и я желаю им всего наилучшего!
В числе дебютантов взрослого сезона: двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, действующая чемпионка России Анна Щербакова и победительница юниорского Финала «Гран-при"-2019/20 Алена Косторная.
It was a complete honor to be invited to sit on the review panel (not active just watching) at the Russian National test event. I saw many former JGP skaters who have moved into Senior this season. They were all wonderful and I wish them the best! pic.twitter.com/oow38Oav8M— Ted Barton (@TedBarton7) September 9, 2019