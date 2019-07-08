"Все, что имею, заработал своим здоровьем и трудом". Плющенко эмоционально ответил фанатам

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал эмоциональный пост, в котором объяснил, откуда у него и его жены два роскошных автомобиля.

– Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку! Белая – моей жены,черная-моя. Мы являемся друзьями (амбассадорами) бренда Порше! Все что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!



Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру! Я отработал гигантское кол-во шоу за всю свою жизнь. Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тысяч билетов для малоимущих семей, фондам и инвалидам! 4 Олимпийские Медали и остальные титулы – это не только слава, но и 16 операций, которые я прошел и тяжелейшее восстановление, после которого я ещё продолжаю кататься!



Я знаю,что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех,кто работает и добивается того,что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами.



Я счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим! Я счастлив,что у моего сына есть стимул быть лучшим, когда он пашет на льду с утра до вечера. Я счастлив работать каждый день со своими спортсменами по 7 часов на льду, я счастлив за каждого, кто добивается успехов в своем деле! Научитесь быть счастливыми не только за себя, но и хоть иногда за других, и тогда и у Вас, я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье! – написал фигурист.