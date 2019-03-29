"Все чаще кажется, что это живой человек". Загитова рассказала о своей собаке

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что рада тому, что в ее жизни появилась собака. Питомца 16-летней спортсменки зовут Масару.

- Масару для меня не просто собака. Она очень чувствует мое настроение, всегда старается меня развеселить и успокоить, - приводит слова Загитовой официальный сайт ФФКР. - Начинаешь ее гладить – стресс проходит, хочется улыбаться. Возвращаешься с тренировок, и Масару радостно несется и прыгает на тебя. Однажды я не рассчитала, и она как прыгнет! И – на… я уже на полу. После того случая стала ее предупреждать: "Масару, спокойно!"

Я очень рада, то Масару появилась в моей жизни. Она меня не просто понимает – чувствует. Она всегда внимательно слушает, когда мы разговариваем. И мне все чаще кажется, что это не собака, а живой человек, который просто превратился в собаку.

Бабушка в восторге от Масару, хотя раньше говорила категорически – нет! А сейчас они любят друг друга. Иногда я прихожу днем, ложусь отдыхать после тренировки, и Ириска (кошка Загитовой – Прим. "СЭ") забирается на меня, а Масару ложится рядом с диваном. И бабушка охраняет наше сонное царство, тихо сидит на кухне, не гремит. У нас тихий час.

Напомним, Загитова является действующей чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

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