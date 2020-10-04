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«Вряд ли мы сейчас можем что-то гарантировать». Федерация — о проведении этапа Кубка России

11:43

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о риске срыва будущих соревнований, которые должны стартовать в Москве 10 октября.

— Мы все живем, как на вулкане. Пока мы стараемся сохранить сезон в соответствии с планами и надеемся, что и Кубок, и «Гран-при» пройдет в срок и в предполагаемом формате. Можем ли мы гарантировать проведение второго этапа Кубка со зрителями? Как говорил Остап Бендер, гарантировать может только страховой полис. Вряд ли мы можем сейчас что-то гарантировать. 5 октября катки могут закрыться? Эта дата не имеет отношения к мероприятиям федерации. (Дмитрий Кузнецов)

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