Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о риске срыва будущих соревнований, которые должны стартовать в Москве 10 октября.

— Мы все живем, как на вулкане. Пока мы стараемся сохранить сезон в соответствии с планами и надеемся, что и Кубок, и «Гран-при» пройдет в срок и в предполагаемом формате. Можем ли мы гарантировать проведение второго этапа Кубка со зрителями? Как говорил Остап Бендер, гарантировать может только страховой полис. Вряд ли мы можем сейчас что-то гарантировать. 5 октября катки могут закрыться? Эта дата не имеет отношения к мероприятиям федерации. (Дмитрий Кузнецов)