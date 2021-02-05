«Время первых!» Медведева показала фотографию с тренировки команды на Кубке Первого канала

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в Instagram опубликовала фотографию с тренировки на Кубке Первого канала.

Медведева является капитаном на командном турнире сборной России в Москве.

«Время первых!» — подписала снимок фигуристка.

Сегодня, 5 февраля, на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся прыжковый фестиваль, в котором команда девушек победила команду мужчин. Перед началом турнира Загитова выступила с показательным номером.