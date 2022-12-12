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12 декабря, 11:15

Вратарь Пругова: «Фигурное катание гораздо травмоопаснее хоккея»

Вратарь Пругова считает, что фигурное катание травмоопаснее хоккея
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурное катание.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова в интервью «СЭ» сравнила травматичность хоккея и фигурного катания.

— Сколько болельщиков в среднем ходит на матчи ЖХЛ?

— Все зависит от уровня матча. К сожалению, болельщиков не так много. Трансляции идут на платформе YouTube. В среднем приходит около 600 человек. Это, конечно, низкая посещаемость и заинтересованность. Сейчас мы стараемся плодотворно работать с болельщиками. Активируем разные конкурсы, интерактивы, чтобы быть ближе к фанатам. Есть задумка организовать для какой-нибудь девочки посещение нашей тренировки. Главное — поменять мышление родителей. Они смотрят хоккей и думают: «Ой, там же дерутся. Там же выбивают зубы». Хотя то же фигурное катание гораздо травмоопаснее хоккея. Мы играем в полной экипировке. А в фигурном катании девушка без защиты и падает с прыжков на лед.

— Но в фигурном катании не толкают в спину и не бьют клюшкой.

— Это да. Зато в хоккее воспитываются командный дух, характер и дисциплина. Ты не предоставлен сам себе, а работаешь в команде. Когда у тебя что-то идет не так, это скажется на всем коллективе. У нас в «Агидели» есть девочки, которым 30 лет и которым — 15. И мы не делим команду на молодых и взрослых. Все равны. Да, кому-то больше выделяют игрового времени, но это нормально. Ответственность за результат всегда ложится на опытных игроков.

Полностью интервью Пруговой «СЭ» читайте здесь

Анна Пругова
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