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Вратарь «Крыльев Советов» Фролов отреагировал на фотографии Загитовой

13 января 2021, 23:35
Комментарии к фотографиям Алины Загитовой. Фото Instagram
Комментарии к фотографиям Алины Загитовой. Фото Instagram
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов в Instagram прокомментировал фотографии российской фигуристки Алины Загитовой. Спортсменка в соцсети предложила подписчикам угадать, что с ней было дальше.

Футболист решил с юмором ответить на вопрос 18-летней олимпийской чемпионки.

«А дальше были приключения русалочки», — написал 32-летний Фролов в комментарии под снимком.

Футболист на данный момент находится на тренировочных сборах вместе с «Крыльями Советов».

Комментарии к фотографиям Алины Загитовой. Фото Instagram
Комментарии к фотографиям Алины Загитовой. Фото Instagram

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