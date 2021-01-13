Вратарь «Крыльев Советов» Фролов отреагировал на фотографии Загитовой
13 января 2021, 23:35
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов в Instagram прокомментировал фотографии российской фигуристки Алины Загитовой. Спортсменка в соцсети предложила подписчикам угадать, что с ней было дальше.
Футболист решил с юмором ответить на вопрос 18-летней олимпийской чемпионки.
«А дальше были приключения русалочки», — написал 32-летний Фролов в комментарии под снимком.
Футболист на данный момент находится на тренировочных сборах вместе с «Крыльями Советов».
Комментарии к фотографиям Алины Загитовой. Фото Instagram
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