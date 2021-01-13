Вратарь «Крыльев Советов» Фролов отреагировал на фотографии Загитовой

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов в Instagram прокомментировал фотографии российской фигуристки Алины Загитовой. Спортсменка в соцсети предложила подписчикам угадать, что с ней было дальше.

Футболист решил с юмором ответить на вопрос 18-летней олимпийской чемпионки.

«А дальше были приключения русалочки», — написал 32-летний Фролов в комментарии под снимком.

Футболист на данный момент находится на тренировочных сборах вместе с «Крыльями Советов».