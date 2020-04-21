Врач сборной России по фигурному катанию, кандидат медицинских наук Филипп Шветский рассказал о характере фигуристок группы Этери Тутберидзе. Он отметил, что Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова — по характеру лидеры

— Вы работаете в «Хрустальном» с группой Этери Тутберидзе, наблюдаете фигуристов каждый день. Как думаете: сложнее ли спортсменкам этой группы будет возвращаться в привычное рабочее состояние? Такое мнение высказал психолог из Питера, назвав девочек, «бойцами, марширующими в атаку»?

— Не очень понимаю, что имелось в виду, отвечу так: и Аня Щербакова, и Алена Косторная, и Саша Трусова — по характеру лидеры, — приводит ФФККР слова Шветского. — Их не надо мотивировать, они сами знают, что нужно делать и для чего. Они лидеры по жизни. Их не выбирали, не выдвигали в коллективе, не назначали главными, они просто реализовали те качества, которые были заложены в каждой из них, проделав огромную работу. Ну так в чем проблема? Выйдут после карантина и восстановятся.

Могу добавить, все девочки в группе Тутберидзе адекватно оценивают свои возможности и никогда не смотрят и не ориентируются на других. И выигрывают не за счет слабостей и проигрыша других, а за счет того, что добиваются сами. Их задача стать лучшими относительно самих себя. Им важно, достичь своего максимума. А это не рядовые бойцы...