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Сегодня, 12:20

Врач объяснил, откуда у Костомарова появилось отверстие в шее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Реабилитолог Константин Терновой объяснил, что отверстие в шее олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова связано с проведением трахеостомии.

«Это обычное отверстие после трахеостомы. Ничего в этом страшного нет. Это, как и любая рана, зарастет само собой. Для искусственной вентиляции легких делают подобной разрез примерно один сантиметр для подключения аппарата напрямую к трахеям. Сейчас ИВЛ Роману скорее всего не нужен, поэтому осталась дырка, которая достаточно быстро заживет. После зарастания останется небольшой шрам и все. Никаких проблем данный разрез не приносит, нужно только следить за гигиеной пока отверстие полностью не заросло, чтобы туда не попала инфекция», — приводит слова Терновой Sport24.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-30-vrach-obyasnil-otkuda-u-kostomarova-poyavilos-otverstiye-v-sheye
Фигурное катание
Роман Костомаров
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