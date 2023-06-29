Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:52

Врач Авербах: «Восстановление Костомарова можно назвать настоящим медицинским чудом!»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Врач Лев Авербах высказался о процессе восстановления олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Восстановление Костомарова можно назвать настоящим медицинским чудом! С такими осложнениями шансы на благополучный исход были крайне малы. Это была очень индивидуальная реакция организма на инфекции и как показывает практика, большинство пациентов не смогли сопротивляться распространению инфекции по организму. Конечно, врачи сделали невозможное и вытащили Романа. Но и сам Костомаров большой молодец — смог выстоять и не упасть духом. Но пока рано говорить о победе над болезнью. Неизвестно, как будут чувствовать органы в дальнейшем — нужен постоянный контроль. Не думаю, что активные тренировки на тренажерах — хорошая идея. Надеюсь, процесс продолжится в таком же положительном направлении, но нужно быть бдительным», — цитирует Авербаха Sport24.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере. 29 июня олимпийский чемпион поделился с подписчиками новым видео, где он делает упражнения и поднимается на протезах по лестнице.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-29-roman-kostomarov-chto-s-nim-sluchilos-roman-kostomarov-posledniye-novosti-roman-kostomarov-chto-proizoshlo-kostomarov-video-trenirovok
Фигурное катание
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении из больницы

«Как радостно видеть тебя с улыбкой». Медведева прокомментировала новое видео тренировки Костомарова
Новости
RSS RSS
Все новости