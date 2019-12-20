Фигурное катание
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Впервые после проката Ханю ничего не бросили на лед. И вот почему

23:24
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Двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю после исполнения короткой программы на чемпионате Японии поклонники непривычно не бросили на лед ни одной мягкой игрушки, тем самым нарушив давнюю традицию устраивать — «дождь» из игрушечных Винни-Пухов.

Однако впоследствии выяснилось, что ни одной мягкой игрушки не было брошено и другим участникам турнира. Как пояснил комментатор в японской телетрансляции, это связано с общим запретом бросать что-либо на лед.

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