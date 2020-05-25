Родители чемпионки России Анны Щербаковой в большом интервью «CЭ» рассказали о том, как дочь восстанавливалась от травм, полученных за время карьеры.

— После перелома ноги суть была даже не в том, бросит Аня кататься или нет, — рассказал отец фигуристки Станислав. — После шести недель в полном гипсе нога выглядит достаточно необычно. Кто сталкивался, знает. Это просто бесформенное нечто, которое почти не гнется, и выглядит совсем не так, как вторая нога, здоровая. Ане было 13 лет, период роста, и нам требовалась очень большая вера в силу природы, чтобы успокоить себя — все выровняется, ноги станут одинаковыми, и ребенок сможет ходить как все, не хромая. Уговаривали себя с трудом. А возвращение на каток — я это воспринимал как большое чудо, не меньше.

— Мы очень тяжело пережили первый перелом, руки, — добавила Юлия Щербакова. — Он произошел на отдыхе. Тогда казалось, что случилось что-то непоправимое. Перелом ноги был тоже серьезным испытанием, но мыслей о завершении не было. К тому времени Аня уже не оставила у нас сомнений, что фигурное катание для нее — всё в жизни. (Дмитрий Кузнецов)

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