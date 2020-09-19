«Возвращайся. Не важно, с каким тренером!» Фанаты поддержали Загитову после воссоединения Медведевой и Тутберидзе

Поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой оставили сотни комментариев под публикацией спортсменки в Instagram двухдневной давности, отреагировав на возвращение в группу Этери Тутберидзе двукратной чемпионки страны, Европы, мира и вице-чемпионки Олимпиады Евгении Медведевой.

Загитова приостановила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. 18-летняя победительница всех основных турниров мира фигурного катания пропустила контрольные прокаты сборной России перед этим сезоном из-за желания сосредоточиться на работе ведущей в телепроекте «Ледниковый период».

fridainglasses: надеюсь, ты показываешь, как уходишь от Этери.

orihime8152: Почему история опять повторяемся??? Это такой ..., что нет слов!!! Держись, солнышко наше любимое!

ksenoval4ik: Алин, мы поддержим любое решение! Что бы ты для себя не выбрала. Просто делай то, что приносит тебе счастье!

ksenoval4ik: И переход к другому тренеру мы тоже поддержим, ничего не бойся!

illusion3669: Алина, мы всегда будем с тобой! Мы болеем именно за тебя, а не за то, с кем ты и где ты.

sanyok_z95: Красоткааа! Ждем тебя на соревнованиях! Неважно с каким тренером, для нас главное Алина, чтобы ты была счастлива!

gda45z: Алина! Не вздумай публиковать никаких совместных фото с Медведевой и прочими, что сейчас могут потребовать от себя сама знаешь кто! Извини, что в таком тоне, но я уже старая тетка, мне можно! Знай себе цену!

rybkallp: Дорогая Алина, сегодня особенно хочется сказать Вам, что Вы — лучшее, что случилось с нашим женским одиночным за всю его историю. Вы прекрасная фигуристка и прекрасный человек. Огромное количество людей любит Вас и только Вас, а народную любовь не подкупить. Какие бы решения Вы ни принимали в жизни, мы всегда будем на Вашей стороне! Будьте счастливы!

wildest_rosse: Не понимаю почему некоторые комментаторы решили что Алину нагло выпихнули из ТШТ?! Вы не думайте что может уже ей надоели эти соревнования, тренировки и тп... и она хочет чего-то другого в жизни попробовать, побыть ведущей, походить в университет, пожить для себя.

Вам так легко говорить, что вот, Алина не участвует в соревнованиях, что ей не занимаются... Вы так хотите видеть ее на всех соревнованиях, но вы только свои хотелки выдвигаете, а о ней подумали?! Может человеку надоело пахать 24/7, сидеть на диетах, вечно нервничать, недосыпать, она уже и так все что можно выиграла, решила наконец-то отдохнуть с чистой совестью. А вы ей коменты всякой фигней засоряете, что ее тренеры бросили, кататься не дают... стыдно за вас