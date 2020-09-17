17 сентября в 12:30 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с олимпийской чемпионкой командного турнира по фигурному катанию в Сочи-2014 Екатериной Бобровой. Ведущие — Дмитрий Кузнецов и Анастасия Рацкевич.

Главные темы эфира:

— Возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе: рискованный шаг или разумное решение?

— Итоги контрольных прокатов: кто проявил себя лучше всех?

— Первый этап Кубка России в Сызрани: первое выступление Медведевой после возвращения к Тутберидзе

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