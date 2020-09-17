Возращение Медведевой к Тутберидзе. Старт нового сезона. Live с Екатериной Бобровой — в 12:00
10:00
17 сентября в 12:00 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с олимпийской чемпионкой командного турнира по фигурному катанию в Сочи-2014 Екатериной Бобровой. Ведущие — Дмитрий Кузнецов и Анастасия Рацкевич.
Главные темы эфира:
— Возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе: рискованный шаг или разумное решение?
— Итоги контрольных прокатов: кто проявил себя лучше всех?
— Первый этап Кубка России в Сызрани: первое выступление Медведевой после возвращения к Тутберидзе
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