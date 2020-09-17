ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Возращение Медведевой к Тутберидзе. Старт нового сезона. Live с Екатериной Бобровой — в 12:00

10:00

17 сентября в 12:00 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с олимпийской чемпионкой командного турнира по фигурному катанию в Сочи-2014 Екатериной Бобровой. Ведущие — Дмитрий Кузнецов и Анастасия Рацкевич.

Главные темы эфира:

— Возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе: рискованный шаг или разумное решение?
— Итоги контрольных прокатов: кто проявил себя лучше всех?
— Первый этап Кубка России в Сызрани: первое выступление Медведевой после возвращения к Тутберидзе

Присоединяйтесь!

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 4545
Все опросы
Медведева и Тутберидзе: чего добьется фигуристка у своего тренера?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Медведева и Тутберидзе: снова вместе




Прямой эфир
Прямой эфир