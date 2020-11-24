Возбуждено уголовное дело после публикации о болезни сына Плющенко

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении издания «Стархит».

Ранее был выпущен материал с предположением, что семилетний сын Плющенко и Рудковской Саша страдает синдромом Аспергера.

— С удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району Москвы, — написала Рудковская в своем — Я хочу предупредить наших недругов и людеи?, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует. Мы долго к этому шли, и впереди нас жде?т долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим. Кроме расследования, которое поможет наи?ти виновников, мы также с нашим другом семьи Александром Добровинским работаем над тем, чтобы был принят закон, запрещающии? СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителеи?, и закон, по которому каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, несло за это ответственность.

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