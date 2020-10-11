«Вот что значит уйти от Тутберидзе». Болельщики бурно обсуждают баллы Трусовой за короткую программу
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе кубка России в Москве.
Фигуристка впервые смогла приземлить тройной аксель во время соревнований, но допустила ошибку на приземлении с прыжка. Затем она сделала тройной флип, на котором поставили неясное ребро, и каскад тройной лутц+тройной тулуп.
Она набрала 75,77 балла за свой прокат и заняла третье место после первого соревновательного дня. Оценки фигуристки возмутили ее тренера — Евгения Плющенко.
— Саша,ты большая умница,сегодня ты сделала шаг вперед,боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать!Все мировое сообщество фигурного катания итак все понимает!!! — написал Плющенко в Instagram.
Болельщики фигурного катания разделились во мнениях. Кто-то считает, что судьи приняли справедливое решение:
itravelglobe: Все понимают, что она заслужила 3 место и не более
fs_forever1: Камила была шикарна, заслужила свои баллы
olya_chancard: Что должно понять мировое сообщество, если две другие спортсменки были на порядок сильнее?
heitev.vsadike: Камилла была лучше Все баллы заслуженны и места справедливые
А кто-то решил, что у соперниц Трусовой баллы завышены.
pyolechka: Да, баллы у Камилы и Даши завышенны, а Сашка пусть завтра воюет, здоровья ей
_.tuts._.tuts._.tuts._: Судей на мыло. Это несправедливо. Сашенька, вперёд и только вперёд!!
nd__iv: Действительно, все всё понимают, вот только как этот цирк остановить... Уже стыдно становится за фигурное катание в России
А кто-то даже обозначил причину подобного судейства:
violdinadinastock: Вот что значит уйти от Тутберидзе