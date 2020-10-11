«Вот что значит уйти от Тутберидзе». Болельщики бурно обсуждают баллы Трусовой за короткую программу

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе кубка России в Москве.

Фигуристка впервые смогла приземлить тройной аксель во время соревнований, но допустила ошибку на приземлении с прыжка. Затем она сделала тройной флип, на котором поставили неясное ребро, и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Она набрала 75,77 балла за свой прокат и заняла третье место после первого соревновательного дня. Оценки фигуристки возмутили ее тренера — Евгения Плющенко.

— Саша,ты большая умница,сегодня ты сделала шаг вперед,боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать!Все мировое сообщество фигурного катания итак все понимает!!! — написал Плющенко в Instagram.

Болельщики фигурного катания разделились во мнениях. Кто-то считает, что судьи приняли справедливое решение:

itravelglobe: Все понимают, что она заслужила 3 место и не более

fs_forever1: Камила была шикарна, заслужила свои баллы

olya_chancard: Что должно понять мировое сообщество, если две другие спортсменки были на порядок сильнее?

heitev.vsadike: Камилла была лучше Все баллы заслуженны и места справедливые

А кто-то решил, что у соперниц Трусовой баллы завышены.

pyolechka: Да, баллы у Камилы и Даши завышенны, а Сашка пусть завтра воюет, здоровья ей

_.tuts._.tuts._.tuts._: Судей на мыло. Это несправедливо. Сашенька, вперёд и только вперёд!!

nd__iv: Действительно, все всё понимают, вот только как этот цирк остановить... Уже стыдно становится за фигурное катание в России

А кто-то даже обозначил причину подобного судейства:

violdinadinastock: Вот что значит уйти от Тутберидзе